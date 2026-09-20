Offener Bruch: E-Biker stürzt schwer, wird ins Krankenhaus geflogen

Der 38-Jährige war auf dem Dreibrunnenweg unterwegs, als er schwer stürzte. Eine Anrainerin hat den Verunfallten schließlich am Boden liegend gefunden und die Rettung verständigt, berichtet die Polizei nun. Der Mann war den Beamten zufolge ohne Helm unterwegs und ist laut bisherigen Erkenntnissen selbstverschuldet gestürzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber und einer schweren Kopfverletzung sowie einem offenen Bruch am linken Bein in die Klinik Innsbruck geflogen. Im Einsatz standen ein Rettungsfahrzeug, ein Notarztfahrzeug, eine Polizeistreife und eben der Hubschrauber, heißt es seitens der Beamten abschließend.