Flammen bei Bauernhof: Feuerwehren in Karres im Großeinsatz

Die Feuerwehren Karres, Arzl im Pitztal und Imst (Tirol) mussten Sonntagvormittag, am 20. September 2026, zu einem Brand bei einem Bauernhof in Karres ausrücken. Der Brand war dabei gegen 7.30 Uhr ausgebrochen, in der Halle, die vom Feuer betroffen war, befanden sich laut Medienberichten Maschinen und Heuballen. Personen seien demnach nicht verletzt worden, das Wohngebäude konnte ebenfalls geschützt werden. Die Floriani standen mit rund 70 bis 80 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz und konnten gegen 12.15 Uhr schließlich Brand Aus geben.