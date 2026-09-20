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/ ©Freiwillige Feuerwehr Karres / Hannes Gstrein
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den brennenden Bauernhof in Karres.
Mehrere Feuerwehren waren beim Großbrand in Karres vor Ort.
Karres
20/09/2026
Sonntagvormittag

Flammen bei Bauernhof: Feuerwehren in Karres im Großeinsatz

In Karres (Bezirk Imst, Tirol) hat am Sonntagvormittag, 20. September 2026, ein Bauernhof lichterloh gebrannt. Mehrere Feuerwehren rückten zum Großeinsatz aus.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Die Feuerwehren Karres, Arzl im Pitztal und Imst (Tirol) mussten Sonntagvormittag, am 20. September 2026, zu einem Brand bei einem Bauernhof in Karres ausrücken. Der Brand war dabei gegen 7.30 Uhr ausgebrochen, in der Halle, die vom Feuer betroffen war, befanden sich laut Medienberichten Maschinen und Heuballen. Personen seien demnach nicht verletzt worden, das Wohngebäude konnte ebenfalls geschützt werden. Die Floriani standen mit rund 70 bis 80 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz und konnten gegen 12.15 Uhr schließlich Brand Aus geben.

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