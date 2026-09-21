Tragödie im Halltal: Zuerst gestürzt und verschwunden, dann tot aufgefunden

In der Nacht auf Montag stürzte eine Person im Halltal (Tirol) beim Abstieg tödlich ab. Eine Feuerwehrdrohne konnte den Verunglückten schließlich in unwegsamem Gelände lokalisieren.

Wie mehrere Medien berichten, kam es in der Nacht auf Montag im Tiroler Halltal zu einem Alpinunfall. Eine Person war beim Abstieg gestürzt und zunächst verschwunden. Daraufhin lief eine großangelegte Suchaktion an: Die Bergrettungen Hall, Innsbruck und Wattens wurden ins Einsatzgebiet gerufen.

Feuerwehrdrohne spürt Verunglückten auf

Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät: Er erlitt bei dem Sturz tödliche Verletzungen. Für die Bergung des Leichnams musste ein Polizeihubschrauber angefordert werden. Die aufwendige Such- und Bergungsaktion im alpinen Gelände zog sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Wie die Krone berichtet, soll der Mann davor bei einer Feier auf einer Hütte gewesen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2026 um 13:12 Uhr aktualisiert