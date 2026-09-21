100 Meter in die Tiefe gestürzt: 56-Jähriger stirbt bei Abstieg von Haller Hütte

Tragischer Alpinunfall im Halltal: Ein 56-Jähriger kam beim Abstieg von der Haller Hütte vom Weg ab und stürzte rund 100 Meter über steiles Gelände. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Mithilfe einer Drohne und Wärmebildkamera wurde der vermisste 56-Jährige in einer Rinne gefunden. Er hatte den rund 100 Meter tiefen Absturz nicht überlebt.

Mithilfe einer Drohne und Wärmebildkamera wurde der vermisste 56-Jährige in einer Rinne gefunden. Er hatte den rund 100 Meter tiefen Absturz nicht überlebt.

Ein nächtlicher Abstieg von der Haller Hütte im Tiroler Halltal endete für einen 56-jährigen Österreicher tödlich. Der Mann war in der Nacht auf den 20. September gemeinsam mit Begleitern unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er beim Abstieg im Gemeindegebiet von Absam vom Weg ab.

Begleiter bemerkten sein Verschwinden

Als seine Begleiter bemerkten, dass der 56-Jährige nicht mehr bei ihnen war, verständigten sie die Polizei. Daraufhin wurde eine Suchaktion nach dem Vermissten eingeleitet. Der Mann dürfte etwa 100 Meter über steiles Gelände abgestürzt sein. Die Einsatzkräfte suchten auch mithilfe technischer Unterstützung nach ihm.

Drohne entdeckt Vermissten

Am 21. September gegen 1.30 Uhr gelang schließlich die Ortung: Mithilfe einer Wärmebildkamera und einer Drohne wurde der 56-Jährige in einer Rinne unterhalb der Materialseilbahn zur Haller Hütte gefunden. Für den Wanderer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er hatte bei dem Absturz tödliche Verletzungen erlitten.

Bergung erst am Morgen möglich

Aufgrund der gefährlichen Wetter- und Geländeverhältnisse konnte der Verunglückte in der Nacht nicht geborgen werden. Erst am Montagmorgen war die Bergung möglich. Sie wurde mit einem Polizeihubschrauber durchgeführt. Warum der 56-Jährige vom Weg abgekommen war, ist bislang nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2026 um 18:22 Uhr aktualisiert