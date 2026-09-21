Heißes Öl schwappt auf Kind: Sechsjähriger muss in Klinik gebracht werden

Ein Griff unter einen Tisch endete für einen Sechsjährigen in Schwaz im Krankenhaus. Der Bub blieb an einem Gasschlauch hängen, woraufhin heißes Öl auf ihn schwappte.

Ein sechsjähriger Bub wurde nach einem Unfall mit heißem Öl in Schwaz von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Ein sechsjähriger Bub wurde nach einem Unfall mit heißem Öl in Schwaz von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Zu einem Unfall mit heißem Öl kam es am Sonntag, dem 20. September, gegen 13 Uhr in Schwaz. Ein sechsjähriger Bub wollte laut Polizei einen Gegenstand unter einem Tisch hervorholen.

Am Gasschlauch hängen geblieben

Auf dem Tisch befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Gaskocher. Als der Sechsjährige nach dem Gegenstand griff, blieb er am dazugehörigen Gasschlauch hängen. Dadurch schwappte laut Polizei heißes Öl vom Gaskocher auf das Kind. Der Bub zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Rettung brachte Bub nach Innsbruck

Nach dem Unfall wurde der Sechsjährige von der Rettung versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck gebracht. Wie schwer die Verletzungen des Kindes genau sind, ist derzeit nicht bekannt.