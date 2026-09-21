Bub stürzt mit Fahrrad: Begleiter lehnt Polizei und Rettung ab

Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigt die Polizei in Imst: Ein Bub stürzte mit seinem Fahrrad, nachdem er einen Traktor passiert hatte. Sein Begleiter wollte jedoch weder Polizei noch Rettung verständigen.

Nachdem ein Bub in Imst mit seinem Fahrrad gestürzt war, wollte ein 69-jähriger Traktorfahrer Polizei und Rettung verständigen lassen. Nun sucht die Polizei den Begleiter des Kindes.

Nachdem ein Bub in Imst mit seinem Fahrrad gestürzt war, wollte ein 69-jähriger Traktorfahrer Polizei und Rettung verständigen lassen. Nun sucht die Polizei den Begleiter des Kindes.

Am Montagnachmittag kam es auf dem Auweg in Imst zu einem Vorfall, dessen genauer Ablauf nun von der Polizei geklärt werden soll. Gegen 16.30 Uhr war ein 69-jähriger Landwirt mit seinem Traktor unterwegs, als ihm ein Mann und zwei Buben im Alter von etwa sechs und acht Jahren mit Fahrrädern entgegenkamen.

Landwirt verringerte Geschwindigkeit

Als sich die Radfahrer näherten, verringerte der 69-Jährige laut Polizei die Geschwindigkeit seines Traktors. Nachdem der jüngere Bub das Fahrzeug passiert hatte, blickte der Landwirt nach hinten. Dabei bemerkte er, dass der Junge offenbar mit seinem Fahrrad gestürzt war. Der Bub dürfte sich dabei Abschürfungen zugezogen haben.

Begleiter wollte keine Einsatzkräfte verständigen

Der Landwirt hielt daraufhin an. Da er selbst kein Mobiltelefon dabeihatte, bat er den ihm unbekannten Mann, Polizei und Rettung zu verständigen. Dieser wollte laut Polizei jedoch keine Einsatzkräfte rufen und verließ anschließend gemeinsam mit den beiden Kindern den Ort. Der 69-Jährige meldete den Vorfall daraufhin selbst bei der Polizeiinspektion Imst.

Polizei sucht unbekannten Mann

Nun möchte die Polizei den genauen Ablauf klären und sucht deshalb nach dem bislang unbekannten Begleiter der beiden Buben. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Imst zu melden.