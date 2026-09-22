Notarzthubschrauber alarmiert: Wanderin (83) stürzte knapp 25 Meter in die Tiefe

Eine 83-jährige deutsche Staatsangehörige aus dem Landkreis Ansbach ist heute gegen 13:39 Uhr im Wandergebiet „Schlick 2000“ in Telfes im Stubaital gestürzt. Ein Notarzthubschrauber wurde alarmiert.

Die Frau war auf dem leicht bis mäßigen „Kreuzjoch Rundwanderweg“ westlich des sogenannten „Marchleitenfels“ unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache zu Fall kam.

Mehrfach überschlagen

In der Folge stürzte sie über den markierten Wanderweg hinaus nach Nordwesten und überschlug sich mehrfach, berichten die Beamten. Die Verunglückte kam schließlich etwa 25 Meter unterhalb des Weges in steil abfallendem Wiesen- und Schrofengelände regungslos zum Liegen. Ihre Begleiter stiegen umgehend zu ihr ab und leiteten erste Maßnahmen ein, während ein nahestehender holländischer Urlauber unverzüglich den Notruf absetzte.

Notarzthubschrauber alarmeirt

Nach der Erstversorgung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 1“ wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.