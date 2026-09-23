Tödlicher Zusammenstoß auf A12: Autofahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Ein tragischer Verkehrsunfall hat am frühen Dienstagmorgen auf der Inntal-Autobahn (A12) ein Menschenleben gefordert. Im Gemeindegebiet von Silz kam es in den frühen Morgenstunden zu einem tödlichen Frontalzusammenstoß.

Auf der A12 kam es am 22. September 2026 im Gemeindegebiet von Silz (Bezirk Imst, Tirol) zu einem tödlichen Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Gegen 03.15 Uhr geriet das Auto im Bereich einer Baustelle mit Gegenverkehrsführung aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dort kollidierte es frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.

Autolenker verstarb noch am Unfallort

Für den Lenker des Pkw kam jede Hilfe zu spät: Er erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Identität steht derzeit noch nicht zweifelsfrei fest. Der 42-jährige serbische Lkw-Fahrer wurde bei der Kollision ebenfalls verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

Autobahn musste im betroffenen Abschnitt über drei Stunden gesperrt werden

An beiden Fahrzeugen entstand durch die Wucht des Aufpralls Totalschaden. Aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A12 im betroffenen Abschnitt zwischen 03.16 Uhr und 07.30 Uhr für den gesamten Verkehr komplett gesperrt werden. Es kam zu Verzögerungen im Frühverkehr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zur Feststellung der Identität des Verstorbenen aufgenommen.