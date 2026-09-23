Deutschland hat abgestimmt: Das ist das gastfreundlichste Bundesland Österreichs

Deutsche Urlauber haben abgestimmt: Im Leservoting sichert sich Tirol mit 25,73 Prozent den Titel als gastfreundlichste Region Österreichs. Wie geschätzt das Bundesland ist, zeigt auch der Blick auf die Zahl der Buchungen.

„Was macht einen Urlaub in Österreich wirklich unvergesslich? Was hat Ihnen besonders gefallen und in welchem Bundesland haben Sie sich am wohlsten gefühlt? Was ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?“ So lauteten einige der Fragen, die Leserinnen und Leser von Deutschlands größtem Online-Reisemagazin Travelbook beantwortet haben. Welches Bundesland Österreichs glänzt mit der größten Gastfreundschaft? Darum drehte sich alles beim Travelbook Award 2026.

Klar entschieden: Der Sieg geht nach Tirol!

Neun Bundesländer, ein klarer Gewinner: Tirol holt sich mit 25,73 Prozent aller Stimmen im Leservoting den Titel als „gastfreundlichstes Bundesland Österreichs“. Über 26 Millionen Übernachtungen stammen von deutschen Urlaubern – damit macht der Besuch aus dem Nachbarland die Hälfte aller Buchungen aus. Ein deutliches Zeichen dafür, dass man in Tirol nicht nur die Natur schätzt, sondern vor allem die menschliche Wärme.

Tirol zieht zu allen Jahreszeiten Touristen an

Österreich und Tirol gehören in den Köpfen vieler Urlauber fest zusammen. Kein Wunder: Rund 80 Prozent der Landesfläche bestehen aus Hochgebirge mit mehr als 500 imposanten Dreitausendern. Weltbekannte Wintersportorte wie Sölden, Ischgl oder St. Anton machen die Region im Winter zum Mekka für Skifahrer und Snowboarder. Doch auch im Sommer zieht Tirol alle Register: Dann locken Kletterrouten, Mountainbike-Trails, Wanderwege und kristallklare Bergseen wie der malerische Achensee.

Auch die Städte überzeugen

Neben der Natur überzeugen auch die Städte und Orte des Landes: Ob die historische Landeshauptstadt Innsbruck oder charmante Klassiker wie Kitzbühel, Kufstein und Lienz. Es ist genau dieser Mix aus einzigartigen Orten und der Herzlichkeit ihrer Bewohner, der Tirol schließlich den Travelbook Award als gastfreundlichstes Bundesland Österreichs eingebracht hat. So groß wie heuer war das Voting übrigens noch nie: Zum ersten Mal wählten die Leser von Travelbook und der „Bild“-Zeitung Hand in Hand ihre Reise-Highlights. Mit überwältigenden 150.000 Stimmen stehen die Trendreiseziele für 2027 fest.