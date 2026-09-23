Werkstatt-Mitarbeiter schiebt brennendes Auto ins Freie: Danach muss er in die Klinik

In einer Autowerkstatt in Innsbruck ist am Mittwochvormittag ein Fahrzeug in Brand geraten. Ein 43-jähriger Mitarbeiter schob das brennende Auto noch ins Freie – und musste anschließend selbst in die Klinik.

In einer Innsbrucker Autowerkstatt geriet am Mittwochvormittag ein Auto in Brand. Die Berufsfeuerwehr löschte das Fahrzeug im Freien.

In einer Innsbrucker Autowerkstatt geriet am Mittwochvormittag ein Auto in Brand. Die Berufsfeuerwehr löschte das Fahrzeug im Freien.

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am 23. September gegen 11.30 Uhr in einer Autowerkstatt in Innsbruck. Aus bislang nicht näher genannten Gründen geriet dort ein Auto in Brand.

Mitarbeiter schiebt Auto ins Freie

Ein 43-jähriger Angestellter der Werkstatt reagierte und schob das brennende Fahrzeug ins Freie. Dort rückte die Berufsfeuerwehr an und löschte den Brand. Für den Mitarbeiter hatte der Einsatz gesundheitliche Folgen: Der 43-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Am Fahrzeug entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.