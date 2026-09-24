Elfjähriger im Wagen: Mutter von eigenem Pkw erfasst

Dramatischer Unfall in Imst: Eine 45-Jährige wurde von ihrem eigenen Pkw erfasst und schwer verletzt, nachdem das Fahrzeug plötzlich rückwärts gerollt war. Ihr elfjähriger Sohn saß im Auto.

Der Unfall ereignete sich am 23. September gegen 18.50 Uhr im Bereich Langgasse/B171/R3 in Imst. Eine 45-jährige Tunesierin war dort mit ihrem Pkw unterwegs und fuhr durch den Kreisverkehr. Auf dem Beifahrersitz saß ihr elfjähriger Sohn.

Frau springt aus Fahrzeug, wird von Auto erfasst

Nach Angaben der Frau fiel nach dem Verlassen des Kreisverkehrs plötzlich der Motor ihres Autos aus. Daraufhin begann der Pkw rückwärts zu rollen. Die 45-Jährige sprang aus dem Fahrzeug und wurde dabei von ihrem eigenen Auto erfasst. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Der führerlose Pkw rollte anschließend weiter und prallte gegen ein weiteres Auto. Dessen Lenker hatte sein Fahrzeug zuvor angehalten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zum Gesundheitszustand des elfjährigen Sohnes sowie zur genauen Ursache für den Motorausfall machte die Polizei in ihrer Mitteilung keine weiteren Angaben.