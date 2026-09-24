Auffahrunfall auf A12: Pensionistin kracht in Lkw

Ein Verkehrsunfall auf der Inntalautobahn forderte am Donnerstag die Einsatzkräfte in Roppen (Bezirk Imst, Tirol). Eine Pensionistin fuhr einem LKW auf. Ihr Wagen wurde dabei schwer beschädigt. Sie selbst hatte Glück im Unglück.

Auf der Inntalautobahn kam es am Donnerstag gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Roppen. Eine 71-jährige Autofahrerin war in Richtung Westen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihr fahrenden Sattelzug auffuhr. „Die Lenkerin wurde dabei leicht verletzt“, heißt es vonseiten der Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Imst. Auch der Lkw-Fahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unversehrt.

Einsatz auf der A12

Allerdings entstand am Auto der Seniorin entstand Totalschaden. Für die Aufräumarbeiten war die A12 bis 14.45 Uhr nur erschwert passierbar. Neben einem Rettungsteam und einem Notarzt standen drei Polizeistreifen sowie der ASFINAG-Streckendienst im Einsatz.