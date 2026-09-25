Messer-Attacke auf Parkplatz: 30-Jähriger schwer verletzt

Angriff auf einem Parkplatz im Tiroler Bezirk Kufstein: Ein 30-jähriger Mann wurde am Donnerstagnachmittag mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der Beschuldigte wurde noch vor Ort festgenommen.

Zu einem Gewaltdelikt kam es am Donnerstag, dem 24. September 2026, im Gemeindegebiet von Radfeld. Gegen 14.45 Uhr gerieten zwei Männer im Bereich eines Parkplatzes aneinander. Der Streit zwischen den beiden 30-jährigen türkischen Staatsangehörigen eskalierte schließlich. „Im Zuge dessen wurde das Opfer mit einem Messer attackiert und erlitt dadurch schwere Stich- und Schnittverletzungen im Bereich der Arme und Hände“, so die Tiroler Polizeo.

Schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Nach der medizinischen Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte wurde der Mann zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. „Der Beschuldigte konnte von der Polizei noch am Tatort widerstandslos festgenommen und die mögliche Tatwaffe in Tatortnähe sichergestellt werden. Die Ermittlungen wurden durch das LKA Tirol übernommen“, so die Polizei abschließend.