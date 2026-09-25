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Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungsauto am Parkplatz
Nach dem Zusammenstoß zweier Autos musste die Stubaitalstraße bis in die Nacht gesperrt werden.
Stubaital
25/09/2026
Unfall

Crash: Betrunkener geriet auf Gegenfahrbahn – zwei Verletzte

Alko-Crash am Donnerstagabend auf der B183 Stubaitalstraße bei Fulpmes (Tirol): Ein betrunkener Autofahrer geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)
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Ein Verkehrsunfall forderte am späten Donnerstagabend, dem 24. September 2026, die Einsatzkräfte im Stubaital. Gegen 22.30 Uhr war ein in Tirol wohnhafter, 44-jähriger Deutscher mit seinem Auto auf der B183 Stubaitalstraße im Gemeindegebiet von Fulpmes talauswärts unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den entgegenkommenden Wagen eines 52-jährigen Portugiesen.

Beide Lenker im Krankenhaus

„An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden“, so die Tiroler Polizei. „Der Portugiese erlitt durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers“. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck gebracht. Der 44-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen im Oberkörperbereich und wurde in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme führten die Beamten der Polizei einen Alkomattest mit dem 44-Jährigen durch. Dieser ergab eine starke Alkoholisierung. Dem Mann wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Die B183 Stubaitalstraße musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Aufräum- und Bergungsarbeiten bis 0.40 Uhr komplett gesperrt werden.

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