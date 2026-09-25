Welttourismustag: Tirol als Österreichs Nummer 1 ausgezeichnet

Zum Welttourismustag am 27. September zieht Tirol Bilanz: Der Tourismus bleibt mit 60.000 Arbeitsplätzen und 10,2 Milliarden Euro Wertschöpfung der Motor des Landes. Zudem setzt Tirol neue Regeln für Kurzzeitvermieter durch.

Anlässlich des Welttourismustages am 27. September streichen Landeshauptmann Anton Mattle und Tourismuslandesrat Mario Gerber die herausragende Bedeutung der Branche für das Heilige Land hervor. Mit rund 60.000 Beschäftigten und einer Wertschöpfung von 10,2 Milliarden Euro ist der Tourismus das Rückgrat der Tiroler Wirtschaft und sichert den Wohlstand bis in die entlegensten Täler. „Der Tiroler Tourismus ist gemeinsam mit Industrie und Wirtschaft der Garant dafür, dass die Menschen Arbeit haben und die Täler bewohnt bleiben“, betont LH Mattle. Wie erfolgreich der Tiroler Weg ist, zeigt auch eine aktuelle internationale Auszeichnung: Das deutsche Magazin TRAVELBOOK wählte Tirol zum gastfreundlichsten Bundesland Österreichs 2026.

Neue Regeln für Airbnb & Co. ab sofort

Um den Wohnungsmarkt zu entlasten und fairen Wettbewerb zu sichern, greift Tirol nun bei der Kurzzeitvermietung durch: Als erstes Bundesland neben Wien setzt Tirol die neue EU-Verordnung (Short-Term-Rental) um. Wer künftig Wohnungen auf Plattformen wie Booking.com oder Airbnb für weniger als ein Jahr vermieten möchte, muss sich vorab in einem neuen digitalen Beherbergungsregister eintragen und eine Registrierungsnummer vorweisen. Diese wird automatisch mit den Plattformen abgeglichen, um illegale Vermietungen rasch zu unterbinden.