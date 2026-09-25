Schwer verletzt: Motorradfahrer krachte gegen Anhänger

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Auffahrunfall auf der Loferer Straße (B 178) schwer verletzt. Ein 52-jähriger Autofahrer, der mit einem Anhänger unterwegs war, hatte vor ihm verkehrsbedingt abgebremst. Der Biker dürfte dies zu spät bemerkt haben. Er krachte in das linke Eck des Anhängers und stürzte. „Der Mann erlitt dadurch schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Erpfendorf. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Die B178 musste im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden.