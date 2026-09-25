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Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Person auf dem Motorrad.
Ein Motorradfahrer wurde bei einem Auffahrunfall schwer verletzt.
Waidring
25/09/2026
Verkehrsunfall

Schwer verletzt: Motorradfahrer krachte gegen Anhänger

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Freitag im Waidring (Bezirk Kitzbühel, Tirol). Ein 42-jähriger Deutscher kollidierte mit einem Auto samt Anhängergespann.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Ein Motorradfahrer wurde bei einem Auffahrunfall auf der Loferer Straße (B 178) schwer verletzt. Ein 52-jähriger Autofahrer, der mit einem Anhänger unterwegs war, hatte vor ihm verkehrsbedingt abgebremst. Der Biker dürfte dies zu spät bemerkt haben. Er krachte in das linke Eck des Anhängers und stürzte. „Der Mann erlitt dadurch schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Erpfendorf. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Die B178 musste im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden.

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