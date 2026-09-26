Mit Hörnern erfasst und durch die Luft geschleudert: Stier attackiert Landwirt

Zu einem gefährlichen Zwischenfall mit einem Stier kam es am Samstagmorgen im Tiroler Achenkirch. Dabei wurden auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Landwirt und dessen Cousine von dem Tier attackiert und schwer verletzt.

Beim Versuch, dem Landwirten zu helfen, geriet dessen 68-jährige Cousine selbst ins Visier des Stieres. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Beim Versuch, dem Landwirten zu helfen, geriet dessen 68-jährige Cousine selbst ins Visier des Stieres. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der dramatische Vorfall ereignete sich in Achenkirch (Bezirk Schwaz, Tirol): Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befand sich der 44-jährige Landwirt am heutigen 26. September gegen 07.50 in der Früh auf der Weide, um einen Stier mithilfe von zwei Stöcken von der dortigen Kuhherde zu trennen. Plötzlich ging das Tier jedoch auf den Mann los: Der Stier erfasste den Landwirt mit den Hörnern, schleuderte ihn durch die Luft und drückte ihn anschließend am Boden über die Wiese.

68-jährige Cousine des Landwirten eilte zur Hilfe, wurde dabei verletzt

Seine ebenfalls anwesende 68-jährige Cousine eilte sofort zur Hilfe. Sie versuchte, das verunsicherte Tier mit einem Stock abzuwehren und vom Verletzten abzubringen. Dabei geriet die Frau jedoch selbst in das Visier des Stiers, der auch sie attackierte, umwarf und zu Boden drückte. Die umgehend alarmierten Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung der beiden Verletzten vor Ort. Während der Landwirt eine Einlieferung ins Krankenhaus ablehnte, musste seine Cousine mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen werden.

Gekappter Weidezaun: Polizei ermittelt

Der Angriff könnte die Folge einer Straftat sein: Wie der Landwirt angab, hatten Unbekannte den Weidezaun in der Nacht mutwillig niedergelegt. Erst dadurch konnte das Tier überhaupt entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen und wird nach Abschluss Bericht an die zuständigen Behörden erstatten.