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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Notarzt.
In Osttirol kam es am Samstag zu Mittag zu einem Verkehrsunfall.
Lienz
26/09/2026
Unfall

Plötzlich versagt die Bremse – Auto stürzt von Brücke in Bach

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Thurn bei Lienz mit seinem Wagen von einer Brücke gestürzt. Das Auto blieb auf dem Dach in einem Bachbett liegen, der Lenker wurde im Fahrzeug eingeschlossen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(200 Wörter)
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Ein 83-Jähriger war am Samstag (26. September) gegen 11.30 Uhr in Thurn bei Lienz (Osttirol) talwärts unterwegs. Während der Fahrt bremste er nach Angaben der Polizei mehrmals, doch plötzlich bemerkte er, dass die Wirkung der Bremse deutlich nachließ.

Auto durchbrach Brückengeländer

Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Im Bereich Zauche kam der Wagen in einer leichten Linkskurve von der Straße ab. Zunächst prallte er gegen eine Straßenlaterne, anschließend durchbrach das Auto das Brückengeländer. Der Wagen überschlug sich über den Brückenabsatz und landete schließlich etwa drei Meter unterhalb der Straße auf dem Dach im Bachbett.

83-Jähriger im Auto eingeschlossen

Der Lenker konnte das Fahrzeug nach Angaben der Polizei nicht selbstständig verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehren Thurn und Lienz sowie der Wasserrettung Lienz befreiten den 83-Jährigen aus dem Wagen. Nach der Erstversorgung wurde er zur weiteren Untersuchung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Nach ersten Angaben der Polizei dürfte er bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen erlitten haben. Insgesamt standen neben dem Rettungsdienst 34 Feuerwehrleute sowie acht Einsatzkräfte der Wasserrettung im Einsatz.

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