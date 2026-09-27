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auf dem bild von 5min.at sieht man rennradfahrer und ein auto.
Der Autofahrer drängte die Rennradgruppe von der Straße ab.
Sankt Johann
27/09/2026
Fahrerflucht

Autofahrer drängt Rennradgruppe ab und verletzt 16-Jährige: Fahndung läuft

Am Nachmittag des 27. September 2026 kam es in Sankt Johann in Tirol zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein ungeduldiger Autofahrer drängte eine Rennradgruppe von der Straße, eine 16-Jährige stürzte schwer.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(194 Wörter)
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Gegen Nachmittag des 27. September 2026 war die dreiköpfige Radgruppe, bestehend aus der 16-jährigen Österreicherin sowie zwei US-Staatsangehörigen im Alter von 40 und 54 Jahren, von Fieberbrunn kommend in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs. Im Gemeindegebiet von St. Johann, auf Höhe des Ortsteils Winkl-Schattseite, näherte sich ein Auto von hinten. Der Lenker hupte mehrmals und setzte schließlich zu einem gewagten Überholmanöver an.

Unfallverursacher fuhr einfach weiter

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, mussten die Radfahrer auf das feuchte Bankett ausweichen. Dabei verlor die 16-jährige Österreicherin die Kontrolle über ihr Rennrad, stürzte schwer und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der mutmaßliche Unfallverursacher bremste seinen Wagen nach dem Vorfall zwar kurz ab, setzte seine Fahrt danach jedoch unvermittelt fort, ohne anzuhalten oder Erste Hilfe zu leisten.

16-Jährige anschließend im Krankenhaus

Die verletzte Jugendliche begab sich im Anschluss selbstständig zur medizinischen Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Mittersill. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet intensiv nach dem flüchtigen Autofahrer. Nach Abschluss der Erhebungen werden die entsprechenden Berichte an die zuständigen Behörden übermittelt.

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