Auto kracht gegen Betonsäule: Frau (76) aus zerstörtem Fahrzeug geborgen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Hopfgarten in Defereggen. Eine 76-jährige Niederländerin kam mit ihrem Auto in einer Galerie von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Betonsäule.

In Defereggen in Osttirol kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall.

In Defereggen in Osttirol kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall.

Am Sonntagnachmittag (27. September) krachte es in Hopfgarten in Defereggen. Wie die Polizei informiert, war eine 76-jährige Niederländerin kurz vor 16 Uhr auf der Defereggentalstraße (L25) in Richtung Hopfgarten unterwegs. In der Erlachgalerie geriet sie über den linken Fahrstreifen hinaus. Das Auto krachte daraufhin gegen eine Betonsäule.

Mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Hopfgarten in Defereggen und Huben in Osttirol mussten die verletzte Frau befreien. „Sie musste aus dem Fahrzeug geborgen und schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades durch einen Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen werden“, schildert die Tiroler Polizei.

Galerie musste gesperrt werden

Am Auto entstand Totalschaden. Während des Einsatzes musste die Galerie für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Neben den beiden Feuerwehren standen der Rettungsdienst samt Notarzt und First Responder sowie eine Polizeistreife aus Matrei in Osttirol im Einsatz.