Wohnmobil gerät bei Mautstelle in Brand: Familie und zwei Hunde bleiben unverletzt

Zu einem Schreckmoment auf der A13 Brennerautobahn kam es am Sonntagnachmittag, dem 27. September 2026. Das Fahrzeug einer dreiköpfigen Familie geriet plötzlich in Brand.

Als der Fahrer des Wohnmobils auf eine Mautspur wechselte, bemerkte er plötzlich dichten Rauch aus dem Motorraum.

Als der Fahrer des Wohnmobils auf eine Mautspur wechselte, bemerkte er plötzlich dichten Rauch aus dem Motorraum.

Der 49-jährige italienische Lenker war gemeinsam mit seiner Ehefrau und dem gemeinsamen Sohn auf der A13 in Richtung Süden unterwegs. Als er das Wohnmobil auf eine Mautspur steuerte, bemerkte er plötzlich eine starke Rauchentwicklung im Motorraum. Der Fahrer reagierte umgehend: Alle drei Insassen sowie zwei im Fahrzeug mitgeführte Hunde konnten das Wohnmobil rechtzeitig und völlig unversehrt verlassen.

Mehrere Feuerwehren rückten an

Mitarbeiter der ASFINAG zögerten nicht, setzten sofort den Notruf ab und begannen mit Handfeuerlöschern Erste Löschversuche. Die kurz darauf eintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Schönberg im Stubaital und Matrei am Brenner konnten das Feuer schließlich rasch unter Kontrolle bringen und vollständig löschen.

Erheblicher Sachschaden

Neben den beiden Feuerwehren standen auch der Rettungsdienst, Einsatzkräfte der ASFINAG sowie eine Streife der Autobahnpolizei Schönberg im Stubaital im Einsatz. Am Wohnmobil entstand durch das Feuer erheblicher Sachschaden.