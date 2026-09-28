Autolenkerin geschockt: 12-jähriger E-Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind kam es am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von Längenfeld (Bezirk Imst, Tirol).

Gegen 14.45 Uhr war am 27. September 2026 eine 30-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf einer Gemeindestraße vom Ortsteil Unterastlehn (Bezirk Imst, Tirol) in östlicher Richtung unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 12-jähriger Einheimischer mit einem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen E-Motorrad auf einem Feldweg in Richtung Süden.

12-Jähriger wird in angrenzende Wiese geschleudert

Unmittelbar nach einer Brücke kreuzten sich die Wege der beiden Verkehrsteilnehmer: Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und dem E-Motorrad. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 12-Jährige in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der Junge erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Zams gebracht.

30-Jährige Autolenkerin kam mit einem Schrecken davon

Die 30-jährige Autofahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen vor Ort werden entsprechende Berichte und Anzeigen an die zuständigen Behörden übermittelt.