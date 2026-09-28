Vandalismus bei Oktoberfest in Osttirol: Polizei sucht Zeugen

Ein ausgelassenes Fest im Bezirk Lienz endete für mehrere Fahrzeugbesitzer mit einer bösen Überraschung. Inzwischen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nachdem es zu mehreren Sachbeschädigungen im Bereich des Gondelparkplatzes in Matrei in Osttirol gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nachdem es zu mehreren Sachbeschädigungen im Bereich des Gondelparkplatzes in Matrei in Osttirol gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Während des Oktoberfests am Gondelparkplatz in Matrei in Osttirol kam es zwischen dem 25. und 27. September 2026 zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Die Vorfälle spielten sich laut der Polizei mutmaßlich in den späten Abendstunden im Nahbereich des Festzeltes ab.

Fahrzeuge beschädigt und Kennzeichen gestohlen

Bereits in der Nacht auf Samstag beschädigten Unbekannte mit einem bis dato unbekannten Werkzeug alle vier Reifen eines parkenden Autos. In der folgenden Nacht wüteten die Täter erneut: Sie beschädigten ein abgestelltes Moped schwer und stahlen dessen Kennzeichen. Bei einem weiteren Wagen montierten die Täter ebenfalls beide Nummerntafeln ab und entwendeten diese. Die Polizeiinspektion Matrei in Osttirol bittet Zeugen sowie Personen, die sachdienliche Hinweise zu den vermeintlichen Tätern oder den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 059133/7234 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.