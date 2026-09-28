Pensionistin kracht mit Auto gegen Betonsäule

In Hopfgarten im Defereggental verlor eine 76-jährige Lenkerin aus den Niederlanden am Sonntagnachmittag die Kontrolle über ihren Wagen. Die Pensionistin prallte gegen eine Betonsäule.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag in Osttirol.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag in Osttirol.

Die Defereggenstraße war am späten Nachmittag des 27. September 2026 Schauplatz eines Rettungseinsatzes. Gegen 15.55 Uhr fuhr eine 76-jährige Niederländerin in Richtung Hopfgarten im Defereggental (Osttirol). „In der Erlachgalerie verlor die Frau aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet über die Gegenfahrbahn auf die linke Seite“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Matrei. Dort prallte sie gegen eine Betonsäule.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hopfgarten bargen die Pensionistin aus dem beschädigten Fahrzeug. Die Sanitäter versorgten die Frau vor Ort, ehe sie der Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck flog.