Hall und Innsbruck: Zwei Erdbeben in Tirol verspürt

In der Nacht auf Montag, am 28. September 2026, hat sich gegen 3.05 Uhr etwa bei Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ein schwaches Erdbeben der Stärke 2,0 ereignet. Die GeoSphere Austria dazu: „Das Beben wurde von einzelnen Personen im Bereich des Epizentrums schwach verspürt. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.“

Zweites Erdbeben im Raum Innsbruck

Kurz vor Mittag war es dann im Raum Innsbruck so weit, um 11.58 Uhr hat dort die Erde mit Stärke 1,8 gebebt. Auch dieses Beben wurde im Bereich des Epizentrums schwach verspürt „und reiht sich in die Erdbebenserie im Raum Hall-Innsbruck ein“. Auch in diesem Fall sind weder Schäden an Gebäuden bekannt noch bei dieser Stärke zu erwarten, so die Experten. Alleine in den vergangenen zwei Wochen hat es in dem Raum mit den beiden vom Montag sechs Erdbeben gegeben, die von der Bevölkerung zumindest leicht verspürt wurden.