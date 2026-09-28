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Foto auf 5min.at zeigt einen Raser bei Nacht.
Den beiden jungen Rasern wurde jeweils der Führerschein abgenommen und das Auto beschlagnahmt.
Innsbruck
28/09/2026
In Innsbruck

60 und 76 km/h zu schnell: Junge Österreicher verlieren Führerscheine und Autos

Zwei jungen Rasern wurden am späten Sonntagabend, 27. September 2026 gegen 23 Uhr, in Innsbruck die Führerscheine abgenommen. Das berichtet die Polizei nun.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Die Polizeistreife hat die beiden auf der Tiroler Straße mit auffälliger Fahrweise wahrgenommen. Die beiden Autos waren dabei von der Mühlauer Brücke in Richtung Osten unterwegs und beschleunigten plötzlich massiv, als sie nebeneinander waren. Die nachfahrende Streife konnte dabei eine Überschreitung der geltenden Höchstgeschwindigkeit von 60 und 76 km/h nach Abzug der Toleranz feststellen. Anschließend hat man beide Fahrzeuge angehalten und den Lenkern – einem 19-Jährigen und einer 18-Jährigen, beide aus Österreich – die Führerscheine vorläufig abgenommen. Zudem wurden auch die Autos vorläufig beschlagnahmt. Beide Personen waren noch im Besitz eines Probeführerscheins.

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