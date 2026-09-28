60 und 76 km/h zu schnell: Junge Österreicher verlieren Führerscheine und Autos

Die Polizeistreife hat die beiden auf der Tiroler Straße mit auffälliger Fahrweise wahrgenommen. Die beiden Autos waren dabei von der Mühlauer Brücke in Richtung Osten unterwegs und beschleunigten plötzlich massiv, als sie nebeneinander waren. Die nachfahrende Streife konnte dabei eine Überschreitung der geltenden Höchstgeschwindigkeit von 60 und 76 km/h nach Abzug der Toleranz feststellen. Anschließend hat man beide Fahrzeuge angehalten und den Lenkern – einem 19-Jährigen und einer 18-Jährigen, beide aus Österreich – die Führerscheine vorläufig abgenommen. Zudem wurden auch die Autos vorläufig beschlagnahmt. Beide Personen waren noch im Besitz eines Probeführerscheins.