Schock in der Luft: Paragleitschirm klappt 400 Meter über dem Boden nach vorne

Weil sein Schirm in einer Höhe von 400 bis 500 Metern einfach nach vorne klappte, stürzte ein 22-jähriger Österreicher im Tiroler Stubaital zu Boden. Er wurde bei dem Vorfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Sonntagvormittag, am 27. September 2026 gegen 9.15 Uhr, ist ein 22-jähriger Österreicher mit seinem Paragleitschirm in einer Seehöhe von rund 1.790 Meter von den „Elferbahnen“ in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) gestartet. Als er noch rund 400 bis 500 Meter über dem Boden war, klappte der Schirm plötzlich aus unbekannter Ursache nach vorne ein. Der Pilot flog in weiterer Folge eine Steilkurve und löste seinen Rettungsschirm aus, heißt es seitens der Polizei.

Zweiter Rettungsschirm konnte nicht ausgelöst werden

Doch auch der Rettungsschirm machte nicht, was er machen sollte. Er verfing sich nämlich in den Seilen des Paragleitschirms, woraufhin der 22-Jährige weiter Richtung Boden stürzte. Einen zweiten Rettungsschirm konnte er wegen der Kräfte, die beim Absturz entstanden sind, nicht mehr auslösen, weshalb es zu einem harten Aufprall kam. Der junge Mann wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht werden.