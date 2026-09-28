Lebensmittelvergiftung: Peter Schröcksnadel hat „Schutzengel“

In den letzten Wochen war es rund um den ehemaligen ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel besonders ruhig geworden. Und das lag scheinbar nicht nur daran, dass die Gedanken im Hitzesommer noch keineswegs bei der Skisaison waren.

Jahrelang war Peter Schröcksnadel der Präsident des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) und hat unter anderem Talente wie Anna Veith und Marcel Hirscher auf die Skier geschaut. Zudem ist der in Innsbruck geborene Schröcksnadel Geschäftsführer mehrere Gesellschaften und Unternehmen, in Familienbesitz stehen außerdem noch einige weitere Firmen. In einem Interview mit „oe24“ erklärt er nun, weshalb es rund um seine Person in den vergangenen Wochen dennoch verdächtig ruhig geworden ist.

Schröcksnadel: „Sonst überleb ich die Muschel nicht…“

„Ich hab mir in Kanada eine schwere Muschelvergiftung zugezogen. Scheinbar hab ich einen Schutzengel, sonst überleb ich die Muschel nicht“, meint er im Interview mit dem Portal. Langsam werde er aber wieder fit, es würde ihm mittlerweile wieder „einigermaßen gut“ gehen, versichert er. Und zwar so gut, dass er zum baldigen Saisonstart sicher auch Skifahren könne.

Ski-Europameisterschaft „Ja“, jährliche WM „Nein“

Zu den Plänen, jedes Jahr eine Weltmeisterschaft zu fahren, hat Schröcksnadel übrigens eine klare Meinung: „Das halt ich für einen Blödsinn. Es wertet den Weltcup ab, das wäre inflationär“, erklärt er gegenüber „oe24“. Ganz im Gegensatz dazu hätte er aber weiterhin gerne eine eigene Ski-Europameisterschaft. Im europäischen Verband würde sich allerdings „nix“ tun.