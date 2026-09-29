75-Jähriger bei Sturz in Fluss am Kopf verletzt

Wie die Polizei nun berichtet, wurde er daraufhin von Passanten entdeckt, die gleich auch die Rettungskette in Gang setzten. Der 75-Jährige wurde anschließend von der Freiwilligen Feuerwehr Neustift aus dem Fluss gerettet und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Hall geflogen. Er wurde bei dem Vorfall am Kopf verletzt, wissen die Beamten in einer Aussendung weiter. Und: „Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.“ Neben der Feuerwehr und der Polizei stand auch die Wasserrettung im Einsatz.