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/ ©Feuerwehr Neustift im Stubaital
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Einsatz der Feuerwehr.
Der Hubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus.
Neustift im Stubaital
29/09/2026
Hubschraubereinsatz

75-Jähriger bei Sturz in Fluss am Kopf verletzt

Ein 75-jähriger Fußgänger aus Österreich ist Dienstagnachmittag, am 29. September 2026, aus bisher unbekannter Ursache in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) über eine Böschung in die Ruetz gestürzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Wie die Polizei nun berichtet, wurde er daraufhin von Passanten entdeckt, die gleich auch die Rettungskette in Gang setzten. Der 75-Jährige wurde anschließend von der Freiwilligen Feuerwehr Neustift aus dem Fluss gerettet und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Hall geflogen. Er wurde bei dem Vorfall am Kopf verletzt, wissen die Beamten in einer Aussendung weiter. Und: „Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.“ Neben der Feuerwehr und der Polizei stand auch die Wasserrettung im Einsatz.

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