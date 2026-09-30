Nach Fahrerflucht in Innsbruck: Polizei sucht blaues Auto und Zeugen

Am späten Dienstagnachmittag kam es in der Innsbrucker Langstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst und am Fuß verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am 29. September gegen 17.30 Uhr: Eine 34-jährige Österreicherin beabsichtigte, die Langstraße auf Höhe der Hausnummer 39 zu überqueren. Als sie gerade die Fahrbahn betrat, wurde sie noch im Randbereich von einem vorbeifahrenden blauen Auto erfasst. Dabei überrollte das Fahrzeug den linken Fuß der 34-Jährigen. Der bislang unbekannte Lenker hielt nach dem Zusammenstoß nicht an, um Erste Hilfe zu leisten, sondern setzte seine Fahrt ungehindert fort.

Leichtverletzte in Klinik versorgt, Hinweise erbeten

Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie musste im Anschluss in der Unfallambulanz der Klinik Innsbruck medizinisch betreut werden. Nähere Details zum Unfallfahrzeug oder dem Kennzeichen liegen derzeit noch nicht vor. Die Verkehrsinspektion Innsbruck hat die Ermittlungen übernommen und wendet sich mit einem dringenden Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Gesucht werden Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum flüchtigen blauen Wagen geben können. Auch der Unfalllenker selbst wird aufgefordert, sich zu melden.