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/ ©Gerd Pachauer / BMI
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine Polizeikontrolle
Ein Klein-LKW-Fahrer hatte Feuerwerksartikel und Sprengmittel geladen.
Osttirol
30/09/2026
Feuerwerkskörper

Lkw missachtet Fahrverbot – dann machen Polizisten brisanten Fund

Eigentlich stoppte die Polizei am Dienstagnachmittag in Osttirol einen Klein-LKW, weil der Fahrer ein Fahrverbot missachtet hatte. Bei der anschließenden Kontrolle machten die Beamten jedoch eine brisante Entdeckung.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)
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Am Dienstagnachmittag (29. September) machten Tiroler Polizisten einen überraschenden Fund. Beamte der Polizeiinspektion Lienz hielten auf der B100 bei der Kontrollstelle Leisach (Bezirk Lienz, Osttirol) einen 50-Jährigen Polen in einem Klein-LKW an. Für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen gilt dort ein Fahrverbot, das der Lenker laut Polizei missachtet hatte.

Zahlreiche weitere Verstöße festgestellt

Bei der weiteren Überprüfung des Klein-Lkw stießen die Polizisten auf Feuerwerksartikel und Sprengmittel, die laut Polizei ohne entsprechende Zulassung und Kennzeichnung von dem Mann transportiert wurden. Zudem wurden beim Auslesen der Fahrerkarte zahlreiche Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt. Die Beamten untersagten dem 50-Jährigen die Weiterfahrt und hoben eine vorläufige Sicherheitsleistung ein. Der Lenker sowie weitere Beteiligte werden bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz angezeigt.

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