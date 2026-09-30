Lkw missachtet Fahrverbot – dann machen Polizisten brisanten Fund

Eigentlich stoppte die Polizei am Dienstagnachmittag in Osttirol einen Klein-LKW, weil der Fahrer ein Fahrverbot missachtet hatte. Bei der anschließenden Kontrolle machten die Beamten jedoch eine brisante Entdeckung.

Am Dienstagnachmittag (29. September) machten Tiroler Polizisten einen überraschenden Fund. Beamte der Polizeiinspektion Lienz hielten auf der B100 bei der Kontrollstelle Leisach (Bezirk Lienz, Osttirol) einen 50-Jährigen Polen in einem Klein-LKW an. Für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen gilt dort ein Fahrverbot, das der Lenker laut Polizei missachtet hatte.

Zahlreiche weitere Verstöße festgestellt

Bei der weiteren Überprüfung des Klein-Lkw stießen die Polizisten auf Feuerwerksartikel und Sprengmittel, die laut Polizei ohne entsprechende Zulassung und Kennzeichnung von dem Mann transportiert wurden. Zudem wurden beim Auslesen der Fahrerkarte zahlreiche Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt. Die Beamten untersagten dem 50-Jährigen die Weiterfahrt und hoben eine vorläufige Sicherheitsleistung ein. Der Lenker sowie weitere Beteiligte werden bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz angezeigt.