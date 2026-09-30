165 statt 100km/h: : Alko-Lenker kracht in Kreisverkehr und schlägt auf Retter ein

Eine wilde Verfolgungsfahrt auf in Kundl (Bezirk Kufstein, Tirol) endete am Dienstagabend mit einem schweren Verkehrsunfall im Ortsgebiet von Kundl. Ein 27-Jähriger flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei.

Gegen 20.05 Uhr ging am 29. September 2026 bei der Polizei der Hinweis eines aufmerksamen Zeugen ein, der im Bezirk Kufstein ein auffälliges Auto beobachtet hatte. Das Fahrzeug war auf der B171 in Richtung Wörgl unterwegs gewesen und im Bereich der „Firma Berger“ abgebogen und stehen geblieben. Als eine eintreffende Polizeistreife den Wagen kontrollieren wollte, gab der Fahrer allerdings Gas und flüchtete mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wörgl.

Zeugenhinweis löst Polizeieinsatz aus

Sämtliche Aufforderungen zum Anhalten vonseiten der Beamten ignoriere der 27-Jährige. Während seiner Flucht setzte er mehrere hochgefährliche Überholmanöver. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr im Ortsgebiet von Kundl eskalierte die Situation: Der Flüchtende überholte zunächst ein anderes Auto von links und scherte anschließend nach rechts aus, um einen weiteren Wagen von rechts zu überholen. Dabei streifte er sowohl die Leitschiene als auch das zweite Fahrzeug.

Kollision im Kreisverkehr Kundl

Wenig später raste der Mann frontal gegen die Betonumrandung des Kreisverkehrs. Das Auto schoss über das Hindernis hinweg und kam schließlich auf der Bepflanzung der Grünfläche zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der zunächst bewusstlose Unfalllenker musste von einem Polizeibeamten aus dem Wrack geborgen werden.

Fahrer schlägt nach Rettung um sich

Als der 27-Jährige während der Erste-Hilfe-Maßnahmen wieder zu Bewusstsein kam, reagierte er sofort äußerst aggressiv und schlug unvermittelt um sich. Erst nachdem sich der Mann nach einiger Zeit beruhigt hatte, konnten die Einsatzkräfte seine Personalien aufnehmen. Der Rettungsdienst lieferte den Deutschen mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Kufstein ein.

Kennzeichen gestohlen, Drogen im Wagen

Im Krankenhaus brachte ein Alkomattest Klarheit über den Zustand des Fahrers: Er war stark alkoholisiert. Zudem entdeckten die Beamtinnen und Beamten bei der Durchsuchung des Unfallwagens eine geringe Menge Cannabisharz und stellten dieses sicher. Zudem stellte sich heraus, dass das Unfallfahrzeug nicht zugelassen war. Andere Verkehrsteilnehmer wurden zum Glück nicht verletzt. Den 27-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.