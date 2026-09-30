Biker (54) sprang vor Steilhang noch rechtzeitig ab, dann stach ihm eine Wespe in die Zunge

Ein 54-jähriger Motorradfahrer stürzte am Dienstag zunächst auf einer Bergstraße und kam glücklicherweise fast unverletzt davon, ehe ein Insektenstich doch noch den Transport ins Krankenhaus erforderlich machte.

Zwar hatte ein Biker aus Deutschland Glück, nachdem er die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Nur kurze Momente später wurde ihm allerdings eine Wespe zum Verhängnis.

Zwar hatte ein Biker aus Deutschland Glück, nachdem er die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Nur kurze Momente später wurde ihm allerdings eine Wespe zum Verhängnis.

Ein außergewöhnlicher Verkettungsfall von Missgeschicken beschäftigte am Dienstagmittag, dem 29. September, die Rettungskräfte in Fügenberg (Zillertal, Tirol): Ein 54-jähriger Biker aus Deutschland fuhr gegen 13.10 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hochfügener Straße in Richtung Fügen. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über das Motorrad.

Schaffte es gerade noch rechtzeitig, vom Bike abzuspringen

In einer blitzschnellen Reaktion gelang es ihm, noch rechtzeitig vom Motorrad abzuspringen, ehe das Fahrzeug den angrenzenden Steilhang etwa 60 Meter weit hinabstürzte. Der Pilot zog sich bei dem Sturz lediglich leichte Verletzungen zu; eine medizinische Erstversorgung an der Unfallstelle schien zunächst gar nicht nötig.

Insektenstich beim Schluck aus der Flasche

Die Wende folgte jedoch noch während der polizeilichen Unfallaufnahme: Als der 54-Jährige aus einer Getränkeflasche trank, wurde er von einer Wespe im Zungenbereich gestochen. Da Stichverletzungen im Mund- und Rachenraum aufgrund drohender Erstickungsgefahr durch Schwellungen stets als potenziell gefährlich eingestuft werden, versorgte ihn der Rettungsdienst umgehend und brachte ihn vorsorglich in das Bezirkskrankenhaus Schwaz. Die Bergung des schwer beschädigten Motorrads aus dem unwegsamen Gelände übernahm die Freiwillige Feuerwehr Fügen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2026 um 13:28 Uhr aktualisiert