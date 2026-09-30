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/ ©Marius Dubost/pexels
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Paragleiter.
Ein Tandemflug endete in Tirol für einen Vater und seine Tochter im Krankenhaus.
Schwendau
30/09/2026
Hubschraubereinsatz

Tandemflug endet für Vater und Tochter (4) im Krankenhaus

Bei einem Paragleitunfall Mittwochnachmittag, am 30. September 2026, in Schwendau (Bezirk Schwaz, Tirol) wurden zwei Personen verletzt - darunter ein vierjähriges Mädchen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Ein 32-jähriger Österreicher wollte mit seiner vierjährigen Tochter Mittwochnachmittag in Tirol einen Tandemflug unternehmen und ist dabei vom Startplatz „Penken“ in Schwendau losgeflogen. Doch schon während der Startphase verhängten sich die Leinen des Schirms, heißt es nun in einem Polizeibericht. In weiterer Folge stürzten die beiden aus unbekannter Höhe ab und blieben jeweils verletzt am Boden liegen. Sowohl der Vater als auch seine Tochter wurden nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen, heißt es seitens der Polizei abschließend.

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