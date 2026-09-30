Tandemflug endet für Vater und Tochter (4) im Krankenhaus

Ein 32-jähriger Österreicher wollte mit seiner vierjährigen Tochter Mittwochnachmittag in Tirol einen Tandemflug unternehmen und ist dabei vom Startplatz „Penken“ in Schwendau losgeflogen. Doch schon während der Startphase verhängten sich die Leinen des Schirms, heißt es nun in einem Polizeibericht. In weiterer Folge stürzten die beiden aus unbekannter Höhe ab und blieben jeweils verletzt am Boden liegen. Sowohl der Vater als auch seine Tochter wurden nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen, heißt es seitens der Polizei abschließend.