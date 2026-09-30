Alter Bekannter: Bär reißt Pony in Tirol

Bereits Anfang August wurde ein Pony im Tiroler Pfunds (Bezirk Landeck) gerissen. Schnell war klar: Der Täter war ein Bär. Mittlerweile ist auch klar, dass dieser bereits in den Vorjahren nachgewiesen wurde.

Bislang war nur klar, dass in Pfunds in Tirol ein Bär Anfang August ein Pony gerissen hat. Ebenfalls klar war, dass bereits im vergangenen Jahr im Tiroler Oberland zumindest ein Bär nachgewiesen wurde. Unklar war bisher jedoch, ob es sich hierbei eventuell um den selben Bären handeln könnte. Dazu brauchte man eine so genannte Genotypisierung, deren Ergebnisse nun da sind.

Bär trägt den „Namen“ „tirol_05“

Und wie das Land Tirol berichtet, handelt es sich bei jenem Individuum, das im August ein Pony gerissen hat, tatsächlich um den Bären, dem man die Bezeichnung „tirol_05“ gegeben hat. Dieser wurde bereits in den Jahren 2024 und 2025 im Bezirk Landeck nachgewiesen, ist in Tirol also ein alter Bekannter. Im heurigen Jahr wurde mit dem Bären „tirol_05“ im Bundesland bisher ein männliches Individuum nachgewiesen. Unklar ist, ob das Tier in der Zwischenzeit eventuell in der Schweiz oder in anderen Regionen unterwegs war.

„Besonders wichtig für die Beurteilung ist Bildmaterial“

Das Land Tirol steht weiterhin in engem Austausch mit der Jägerschaft und den Gemeinden. Gleichzeitig bittet man die Bevölkerung darum, allfällige Sichtungen und Beobachtungen der Behörde über das Sichtungsformular auf der Website des Landes oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. „Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial“, erklärt man. Alle Infos findet ihr auch hier online auf der Website des Landes Tirol.