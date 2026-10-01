Reanimation ohne Erfolg: 78-jähriger E-Biker tödlich verunglückt

Auf einer Forststraße im Gemeindegebiet von Ellmau (Bezirk Kufstein, Tirol) hat sich am Mittwochnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 78-jähriger österreichischer E-Biker kam dabei ums Leben.

Auf einer Forststraße lag der 78-Jährige bereits leblos am Boden, als eine 65-Jährige zur Unglücksstelle kam.

Auf einer Forststraße lag der 78-Jährige bereits leblos am Boden, als eine 65-Jährige zur Unglücksstelle kam.

Nach Angaben der Polizei entdeckte eine 65-jährige Österreicherin den Verunglückten im Gemeindegebiet von Ellmau gegen 16.05 Uhr. Der Mann lag leblos am Bauch auf der Forststraße in Richtung Biedringer Platte. Die Zeugin wählte umgehend den Notruf und leistete sofort Erste Hilfe und versuchte, den Mann wiederzubeleben.

Keine Rettung mehr möglich

Die alarmierten Rettungskräfte führten die Reanimationsversuche nach ihrem Eintreffen am Unfallort fort. Trotz aller Bemühungen blieben die Maßnahmen jedoch ohne Erfolg; der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Ersten Erhebungen der Polizei zufolge befand sich der 78-Jährige auf der Talfahrt mit seinem E-Bike, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz kam.