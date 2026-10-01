„Wollte nur ein Foto machen“: 34-Jähriger stürzt auf Felsvorsprung 30 Meter ab

Ein Ausflug im Zillertal hat am Mittwochnachmittag für einen 34-jährigen Mann aus Tschechien im Krankenhaus geendet. Dieser war gerade dabei, auf einem Felsvorsprung ein Foto zu machen, als er in die Tiefe stürzte.

Gegen 17.45 Uhr wollte der Urlaubsgast am 30. September 2026 im Gemeindegebiet von Ginzling/Dornauberg (Bezirk Schwaz, Tirol) Naturaufnahmen machen. Um das perfekte Motive einzufangen, positionierte er seine Kamera samt Stativ auf einem Felsvorsprung am Unterschrammachbach. Dabei geriet der 34-Jährige auf einer nassen Felsplatte ins Rutschen und stürzte daraufhin rund 30 Meter über das felsdurchsetzte Bachbett ab.

Urlauber erlitt schwere Verletzungen

Der Mann erlitt durch den tiefen Fall schwere Verletzungen im Bereich des Oberschenkels und der Hüfte. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde der Verunglückte mit dem Notarzthubschrauber direkt in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol geflogen.