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/ ©Markus Spiske auf pexels.com
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Fahrrad mit einem Fahrradschloss.
Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.
Innsbruck
01/10/2026
Polizei sucht Täter

Dreiste E-Bike-Diebstähle in Innsbruck: Polizei sucht nach Unbekannten

In Innsbruck (Tirol) haben bislang unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Dienstags und Mittwochs zwei wertvolle Fahrräder gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Der erste Fall ereignete sich in der Amthorstraße: Zwischen Dienstag, dem 29. September gegen 19.30 Uhr, und Mittwoch, dem 30. September 2026 gegen 19.30 Uhr, entwendete die Täterschaft ein E-Bike. Das Fahrrad war direkt vor einem Hauseingang abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Der dadurch entstandene Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Gleicher Zeitraum, anderer Ort

Ebenfalls im gleichen Zeitraum schlagen Diebe in der Pradlerstraße zu: Zwischen Dienstagabend gegen 22 Uhr und Mittwochmorgen gegen 08.15 wurde dort ein abgesperrtes Mountainbike gestohlen, das ebenfalls vor einem Hauseingang parkte. Dem Eigentümer entstand ein Schaden im hohen dreistelligen Eurobereich.

Polizei prüft Zusammenhang zwischen den Diebstählen

Ob zwischen den beiden Diebstählen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Amthorstraße oder Pradlerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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