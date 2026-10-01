Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Paragleiter.
Nur kurze Zeit nach dem Start kam es zu dem unglücklichen Vorfall.
Hopfgarten
01/10/2026
Nach dem Start

Gleitschirm-Absturz an der Hohen Salve: Münchener (45) schwer verletzt

Bei einem schweren Paragleitunfall an der Hohen Salve ist am Mittwochnachmittag ein 45-jähriger Mann aus München verletzt worden. Der Pilot musste mit einem Rettungshubschrauber geborgen und in eine Klinik transportiert werden.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der deutsche Staatsangehörige am 30. September 2026 gegen 15.30 Uhr vom beliebten Startplatz an der Hohen Salve (Hopfgarten, Bezirk Kitzbühel, Tirol) gestartet. Sein Ziel war der Landeplatz in Hopfgarten. Nur kurze Zeit nach dem Start kam es jedoch in sehr geringer Höhe zur Katastrophe: Aus noch ungeklärter Ursache klappte die Kalotte seines Gleitschirms plötzlich ein.

Rettungseinsatz im steilen Gelände

Durch das unkontrollierte Absacken stürzte der 45-Jährige aus geringer Höhe ab und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettungskräfte leiteten umgehend einen Einsatz ein. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde der verunglückte Pilot mittels Tau geborgen und anschließend vom Notarzthubschrauber direkt in das Universitätsklinikum Innsbruck geflogen. Die genauen Umstände sowie die Ursache für das Einklappen des Schirms sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at