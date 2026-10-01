Gleitschirm-Absturz an der Hohen Salve: Münchener (45) schwer verletzt

Bei einem schweren Paragleitunfall an der Hohen Salve ist am Mittwochnachmittag ein 45-jähriger Mann aus München verletzt worden. Der Pilot musste mit einem Rettungshubschrauber geborgen und in eine Klinik transportiert werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der deutsche Staatsangehörige am 30. September 2026 gegen 15.30 Uhr vom beliebten Startplatz an der Hohen Salve (Hopfgarten, Bezirk Kitzbühel, Tirol) gestartet. Sein Ziel war der Landeplatz in Hopfgarten. Nur kurze Zeit nach dem Start kam es jedoch in sehr geringer Höhe zur Katastrophe: Aus noch ungeklärter Ursache klappte die Kalotte seines Gleitschirms plötzlich ein.

Rettungseinsatz im steilen Gelände

Durch das unkontrollierte Absacken stürzte der 45-Jährige aus geringer Höhe ab und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettungskräfte leiteten umgehend einen Einsatz ein. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde der verunglückte Pilot mittels Tau geborgen und anschließend vom Notarzthubschrauber direkt in das Universitätsklinikum Innsbruck geflogen. Die genauen Umstände sowie die Ursache für das Einklappen des Schirms sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.