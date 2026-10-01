Frau kauft Zigaretten – Ihr Auto rollt unbemerkt durch Glasscheibe in Altenheim

Ein ungewöhnlicher Vorfall rief in der Nacht auf Donnerstag die Einsatzkräfte im tirolerischen Natters auf den Plan: Ein geparktes Auto machte sich selbstständig, überquerte eine Landesstraße und krachte in ein Altenheim.

Ein nächtlicher Zigaretteneinkauf endete in der Nacht auf Donnerstag mit einer zerbrochenen Büroscheibe und einem riesigen Schock.

Ein nächtlicher Zigaretteneinkauf endete in der Nacht auf Donnerstag mit einer zerbrochenen Büroscheibe und einem riesigen Schock.

Gegen 00.15 Uhr hatte am heutigen Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, eine 66-jährige Österreicherin ihren Wagen auf dem Parkplatz eines örtlichen Lebensmittelgeschäfts in Natterns (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) abgestellt. Der Grund: Sie wollte sich Zigaretten kaufen. Dabei geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache ins Rollen. Unbemerkt von der Lenkerin rollte es rückwärts über die angrenzende Straße.

Auto landet im Büro des Altenheims

Es muss ein lautes Klirren gewesen sein, das Bewohner nachts aus dem Schlaf riss: Das Fahrzeug querte die Fahrbahn ungehindert und prallte schließlich am gegenüberliegenden Areal durch eine etwa 3 Mal 2 Meter große Glasscheibe direkt in ein Büro des örtlichen Altenheims.

Keine Verletzten

Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich glücklicherweise niemand in dem betroffenen Büroraum, sodass keine Personen verletzt wurden. Sowohl am Unfallauto als auch an der Fassade des Altenheims entstand erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch ermittelt wird.