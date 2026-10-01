Zwei Verletzte nach heftiger Kollision an Lienzer Kreuzung

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Donnerstagmorgen auf einer Kreuzung in Lienz (Osttirol). Ein Transporter wurde gegen eine Mauer geschleudert und überschlug sich.

Am Donnerstagmorgen kam es in Lienz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lieferfahrzeugen. Ein 24-jähriger Österreicher war gegen 6.20 Uhr mit seinem Klein-Lkw auf der Bürgeraustraße in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Julius-Durst-Straße krachte es: Sein Wagen stieß seitlich mit dem Transporter eines 35-Jährigen zusammen.

Klein-Lkw überschlug sich

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des älteren Lenkers gegen eine Mauer geschleudert, überschlug sich in der Folge und blieb schließlich auf der rechten Seite liegen. Beide Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon. „Sie wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Lienz gebracht“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz. An beiden Klein-Lkw entstand erheblicher Sachschaden.