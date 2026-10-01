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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind Tatortermittler und vermutlich eine männliche Leiche.
Im Rahmen der Suchaktion wurde eine männliche Leiche gefunden.
Buch in Tirol
01/10/2026
Schon am Mittwoch

Bei Suchaktion: Einsatzkräfte finden männliche Leiche am Innufer

Am Mittwoch, 30. September 2026, hat eine große Suche im Bezirk Schwaz stattgefunden. Im Zuge dieser hat man eine männliche Leiche am Innufer entdeckt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Bereits am Dienstag hat eine Spaziergängerin in Jenbach (Bezirk Schwaz, Tirol) ein Auto mit offenem Fenster, das bereits zwei Tage davor dort abgestellt war, der Polizei gemeldet. Erst fand man nichts, tags darauf konnte bei einer neuerlichen Suche eine Anglerausrüstung am Innufer gefunden werden. Wenig später fand man dann auch noch eine männliche Leiche – etwas flussabwärts. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht, um wen es sich beim Toten handelt, ist nun genau so Gegenstand von Ermittlung wie es auch die Todesursache ist. Im Einsatz standen die Wasserrettung, die Feuerwehr, die Rettung, ein Notarzt- und ein Polizeihubschrauber.

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