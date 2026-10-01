Bei Suchaktion: Einsatzkräfte finden männliche Leiche am Innufer

Bereits am Dienstag hat eine Spaziergängerin in Jenbach (Bezirk Schwaz, Tirol) ein Auto mit offenem Fenster, das bereits zwei Tage davor dort abgestellt war, der Polizei gemeldet. Erst fand man nichts, tags darauf konnte bei einer neuerlichen Suche eine Anglerausrüstung am Innufer gefunden werden. Wenig später fand man dann auch noch eine männliche Leiche – etwas flussabwärts. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht, um wen es sich beim Toten handelt, ist nun genau so Gegenstand von Ermittlung wie es auch die Todesursache ist. Im Einsatz standen die Wasserrettung, die Feuerwehr, die Rettung, ein Notarzt- und ein Polizeihubschrauber.