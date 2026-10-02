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/ ©FF Obsteig
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie Feuerwehrleute auf einer Drehleiter stehen und versuchen, das Feuer zu löschen.
Im Bezirk Imst kam es in der Nacht zu einem Großeinsatz der Feuerwehren.
Obsteig
02/10/2026
Inferno

Feuerwehr-Großeinsatz in Tirol: Reihenhäuser in Obsteig abgebrannt

Erschütternde Szenen spielten sich in der Nacht auf Freitag in Obsteig (Bezirk Imst, Tirol) ab. Ein Vollbrand forderte dort die Einsatzkräfte. Zwei Reihenhäuser sowie davor geparkte Fahrzeuge standen in Flammen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)
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Ein Bild der Verwüstung bot sich den Tiroler Einsatzkräften in der Nacht auf Freitag. In Obsteig ist aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Zwei Reihenhäuser mit insgesamt vier Wohneinheiten sowie davor geparkte Fahrzeuge standen in Flammen. „Die Bewohner konnten die Häuser noch selbstständig verlassen“, teilen Beamte der Polizeiinspektion Silz mit. „Sie blieben unverletzt, wurden vor Ort jedoch vom Kriseninterventionsteam betreut und medizinisch überwacht.“

Großeinsatz in Obsteig

Im Einsatz standen außerdem die Feuerwehren Obsteig, Mieming, Mötz, Silz, Rietz, Telfs, Nassereith und Imst, der Rettungsdienst sowie ein Notarztteam. Im Zuge eines aufwendigen Löscheinsatzes gelang es ihnen den Brand unter Kontrolle zu bringen. Inzwischen gibt es Entwarnung. Das Feuer wurde gelöscht. “ Dabei wurden ersten Erkenntnissen zufolge fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr leicht verletzt“, teilt die Polizei weiters mit. Die Häuser wurden vollkommen zerstört; Ermittlungen zur Brandursache sind bereits im Gange.

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