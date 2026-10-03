Taxifahrer findet schwerverletzten Mann – Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Vergangene Nacht kam es zu einem Unfall in Innsbruck bei dem ein Mann angefahren, verletzt und dann liegen gelassen wurde. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Mann lag letzte Nacht schwer verletzt auf einer Straße in Innsbruck, ein Taxilenker fand ihn.

Ein Mann lag letzte Nacht schwer verletzt auf einer Straße in Innsbruck, ein Taxilenker fand ihn.

Letzte Nacht entdeckte ein 50-jähriger Taxilenker gegen 2.20 Uhr eine verletzte Person auf der Kranebitter Allee im Bereich von Hausnummer 90. Der 55-jährige Bulgare war laut eigenen Angaben von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden.

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Der schwer verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht, heißt es vonseiten der Polizei. Zeugen, welche den Unfall wahrgenommen haben, werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden, wird abschließend betont.