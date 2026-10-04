Schwerer Unfall auf der Gerlosstraße: Motorradfahrer stoppen sofort

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Gerlosstraße (B 165) im Gemeindegebiet von Hainzenberg (Bezirk Schwaz, Tirol). Nachkommende Biker blieben sofort stehen und leisteten Erste Hilfe.

Ein folgenschwerer Motorradunfall auf der Gerlosstraße (B 165) in Tirol forderte am Sonntag die Einsatzkräfte. Ein 43-jähriger Biker hat im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. „Er rutschte mit dem Vorderrad weg und schlitterte gegen die Befestigung einer Leitschiene“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Zell am Ziller.

Biker hielten sofort an

Der Verunfallte erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Beckens, des Oberkörpers und des Oberschenkels. Dahinter fahrende Motorradfahrer stoppten sofort, um Erste Hilfe zu leisten und die Rettungskräfte zu verständigen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen. Die B 165 war bis 16.30 Uhr komplett gesperrt.