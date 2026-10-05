Kühe beschlagnahmt, Stier erschossen: Razzia auf Tiroler Bauernhof

Auf einem Bauernhof in Achenkirch sind zahlreiche Behördenvertreter angerückt. Wegen Mängeln bei der Tierhaltung wurden mehrere Kühe abtransportiert. Ein Stier wurde von der Cobra erschossen.

Auf einem Bauernhof in Achenkirch wurden mehrere Kühe abtransportiert. Ein Stier wurde im Zuge des Behördeneinsatzes erschossen.

Auf einem Bauernhof in Achenkirch wurden mehrere Kühe abtransportiert. Ein Stier wurde im Zuge des Behördeneinsatzes erschossen.

Auf einem Bauernhof in Achenkirch im Bezirk Schwaz ist es zu einem größeren Behördeneinsatz gekommen. Wie die „Krone“ berichtet, sollen zuvor Mängel bei der Tierhaltung festgestellt worden sein. Im Zuge des Einsatzes wurden mehrere Kühe vom Hof abtransportiert.

Stier wurde erschossen

Besonders dramatisch endete der Einsatz für einen Stier. Das Tier soll bereits einige Tage zuvor den 44-jährigen Landwirt und eine weitere Person verletzt haben, als es von der Herde getrennt werden sollte. Beim späteren Behördeneinsatz wurde das Tier schließlich erschossen. Dabei sollen auch Beamte des Einsatzkommandos Cobra vor Ort gewesen sein.

Landwirtschaftskammer reagiert

Der Fall hat inzwischen auch die Landwirtschaftskammer Tirol beschäftigt. Präsident Josef Hechenberger zeigte sich angesichts der Geschehnisse betroffen. Gleichzeitig werde davor gewarnt, aufgrund eines einzelnen Vorfalls Rückschlüsse auf die Tierhaltung in der Tiroler Landwirtschaft insgesamt zu ziehen. Die Landwirtschaftskammer verweist zudem auf bestehende Beratungsangebote für bäuerliche Familien, die sich in persönlichen, familiären oder betrieblichen Krisensituationen befinden. Betroffene sollten sich frühzeitig Unterstützung holen, bevor Probleme weiter eskalieren.

Verantwortung gegenüber den Tieren

Gleichzeitig betont die Landwirtschaftskammer gegenüber der „Krone“ die Verantwortung, die mit der Haltung von Tieren verbunden sei. Der aktuelle Fall zeige aus ihrer Sicht auch, wie wichtig es sei, Schwierigkeiten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die genauen Hintergründe des Einsatzes sowie die festgestellten Mängel müssten von den zuständigen Stellen geklärt werden.