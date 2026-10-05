Hard Rock Cafe-Betreiber schlittert in Pleite: 31 Mitarbeiter betroffen

Die Antragstellerin wurde laut Alpenländischem Kreditorenverband, der nun über die Insolvenz berichtet, im Jahr 2016 gegründet und betreibt als Franchisenehmerin eben das Hard Rock Café in Innsbruck. Von der Pleite sind demnach 31 Dienstnehmer betroffen, die Gehälter für September wurden laut AKV (noch) nicht bezahlt. Ebenfalls betroffen sind aktuell 34 Gläubiger mit Forderungen in Höhe von etwa 600.000 Euro. Die Aktiva der Antragstellerin bestehen hauptsächlich aus der Betriebs- und Geschäftsausstattung, aus Warenbeständen sowie Bankguthaben.

Die Gründe für die zweite Insolvenz des Innsbrucker Hard Rock Cafés

Als Grund für die Insolvenz hat das Unternehmen die anhaltend schwierige wirtschaftliche Lage genannt. Bereits 2025 musste dazu ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung durchgeführt werden, nach erfolgreichen Bemühungen setzte sich die negative Entwicklung im Jahr 2026 jedoch fort. Die Erlöse der Monate Juli bis September 2026 lagen dabei laut Antragstellerin rund 20 Prozent unter den Vergleichswerten des Vorjahres. Die Ursachen führt man auf die langanhaltende Hitzeperiode sowie das infolge der Teuerung veränderte Konsumverhalten zurück. Die zugrunde liegende Planrechnung zum Fortbestand konnten so nicht mehr eingehalten werden, so der AKV.

So soll es mit dem Hard Rock Café-Betreiber weitergehen

Und nun dürfte es gänzlich vorbei sein, eine neuerliche Sanierung ist den vorliegenden Unterlagen nach nämlich nicht geplant. Das Hard Rock Café könnte allerdings trotz Insolvenz des Betreibers noch weiter bestehen, Ziel sei es nämlich, für den Standort einen Käufer bzw. neuen Betreiber zu finden. Eine vorübergehende Fortführung des Unternehmens, um laufende Verkaufsverhandlungen durchführen zu können, wird demnach angestrebt. Das Konkursverfahren ist derzeit noch nicht eröffnet.