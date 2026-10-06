Polizeihund „Ron“ erschnüffelt Vermissten: Nach 1,5 Kilometern findet er den Mann

Ein Bewohner eines Altenwohnheims in Kitzbühel wurde am Sonntagabend vermisst. Nachdem die erste Suche erfolglos geblieben war, kam Polizeidiensthund „Ron“ zum Einsatz – und hatte schon kurze Zeit später die richtige Fährte.

Polizeidiensthund „Ron“ bekam im Zimmer des Vermissten eine Geruchsprobe und machte sich anschließend auf die Suche.

Polizeidiensthund „Ron“ bekam im Zimmer des Vermissten eine Geruchsprobe und machte sich anschließend auf die Suche.

Ein Vermisstenfall in Kitzbühel nahm am Sonntag, dem 5. Oktober, ein glückliches Ende. Gegen 18.05 Uhr wurde ein Bewohner eines Altenwohnheims als abgängig gemeldet. Der Mann hatte das Heim bereits gegen 14.30 Uhr verlassen und war nicht zurückgekehrt. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung im Kitzbüheler Ortsgebiet ein. Zunächst blieb die Suche jedoch ohne Erfolg. Daraufhin wurde eine Diensthundestreife hinzugezogen.

„Ron“ nimmt die Fährte auf

Polizeidiensthund „Ron“ bekam im Zimmer des Vermissten eine Geruchsprobe und machte sich anschließend auf die Suche. Seine Spürnase führte die Einsatzkräfte über eine Strecke von rund 1,5 Kilometern. Bereits wenige Minuten später wurde der vermisste Mann in einem Garten nahe der Ache gefunden.

Vermisster blieb unverletzt

Die Suche ging damit glimpflich aus: Der Bewohner war unverletzt und konnte anschließend wieder dem Pflegepersonal des Altenwohnheims übergeben werden.