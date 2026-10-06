Hund schlägt Alarm: Großbrand auf Baustelle in Kitzbühel

Ein aufmerksamer Hund dürfte in Kitzbühel Schlimmeres verhindert haben: Weil das Tier plötzlich unruhig wurde und zu bellen begann, bemerkte sein Besitzer einen Brand auf einer benachbarten Baustelle. 55 Feuerwehrleute rückten aus

In der Nacht auf Montag kam es auf der Baustelle eines Doppelhauses in Kitzbühel zu einem Großeinsatz. Gegen 22.15 Uhr brach im ersten Obergeschoss aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Als es entdeckt wurde, stand der Bereich laut Polizei bereits in Vollbrand. Aufmerksam wurde ein Nachbar ausgerechnet durch seinen Hund. Das Tier wurde unruhig und begann zu bellen. Der Mann bemerkte daraufhin das Feuer und setzte den Notruf ab.

55 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit insgesamt 55 Einsatzkräften an und begann mit den Löscharbeiten. Der Einsatz zog sich über mehrere Stunden: Erst gegen 2.05 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Doppelhaus entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

Flämmarbeiten am selben Tag

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren am 5. Oktober im Bereich der Terrasse Flämmarbeiten durchgeführt worden. Ob diese mit dem späteren Feuer in Zusammenhang stehen, ist bislang nicht geklärt. Die weiteren Erhebungen laufen.