Aktuelle Warnung: Betrüger verlangen rund um Kufstein Kaution

„Es kommt aktuell zu Betrugsanrufen im Bereich Kufstein“, warnen die Beamten in einer Aussendung. Die Betrüger würden sich dabei am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte ausgeben und den Unfall eines Angehörigen vortäuschen. Demnach sei eine Kaution zu übergeben, behaupten die Betrüger am Telefon weiter. „Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen“, so die richtige Polizei nun.

Was man machen sollte, wenn Betrüger anrufen

Die Beamten warnen allgemein häufiger in ganz Österreich vor Betrugsmaschen und erklären immer wieder, dass man nicht selbst vorbeikommen und ominöse Kautionen abholen würde. Man rät dazu, erst bei der vermeintlich betroffenen Person anzurufen, oder die Polizei über die offizielle Telefonnummer zu kontaktieren und noch einmal nachzufragen.